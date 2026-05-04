Giulia Salemi e i casting per The Cage e Pechino Express | Mai stata raccomandata

Durante un episodio del suo podcast, una conduttrice ha parlato dei casting a cui ha partecipato per programmi televisivi. Ha spiegato di essere stata scelta per una produzione dopo aver partecipato a un casting con altri due candidati, senza aver mai ricevuto raccomandazioni. La conduttrice ha anche rivelato di aver avuto un colloquio con gli autori, che hanno deciso di sceglierla, e ha condiviso alcuni dettagli sul processo di selezione.

Nell’ultima puntata del suo podcast ‘Non Lo Faccio X Moda’ Giulia Salemi ha ospitato Mia Ceran e stuzzicata dalla sua ospite si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni. L’influencer ha chiesto alla conduttrice se durante la sua carriera qualcuno abbia provato a rubarle il lavoro e ha aggiunto che diventerebbe matta se provassero ad ottenere il suo posto a The Cage, trasmissione in cui affianca Amadeus. La Ceran ha risposto di si e le ha ricambiato la stessa domanda, lei però ha detto che non lo sa se ci abbiano provato. Alla domanda: “E pensi che la scelta che hanno preso su di te sia giusta? Le altre due persone erano persone qualificate?” ha invece risposto: “Sì erano qualificate, non faccio i nomi per galanteria ma erano due ragazze in gamba.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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