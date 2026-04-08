Giulia Salemi sbarca a Pechino Express | rivela un retroscena

Da 361magazine.com 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Salemi ha iniziato la sua partecipazione a Pechino Express come inviata, approdando sul set del programma. La conduttrice ha condiviso sui social media di aver già effettuato le prime registrazioni e di aver incontrato i compagni di avventura. La sua presenza si aggiunge alle puntate del reality, trasmesse in prima serata. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle prossime tappe o sulle attività svolte.

Giulia Salemi sbarca a Pechino Express in qualità di inviata. Qual è stata la prima cosa che ha fatto. Domani non è solo una data sul calendario: è un piccolo spartiacque nella carriera di Giulia Salemi. Da volto social a presenza televisiva sempre più strutturata, l’influencer italo-persiana è pronta a fare un salto di qualità sbarcando a Pechino Express in una veste completamente nuova: quella di inviata. Leggi anche  Grande Fratello VIP: ecco quando ci sarà la finale Nel video condiviso sui social Giulia ha affermato: “Appena arrivata a Shangai, volete sapere la prima cosa che ho fatto?”. Giulia é salita su un palazzo all’ottantottesimo piano per poi affacciarsi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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