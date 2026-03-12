Giulia Salemi a Pechino Express | cosa le è mancato durante l’avventura da inviata

Durante la sua partecipazione a Pechino Express, Giulia Salemi ha condiviso alcune riflessioni sul percorso affrontato, sottolineando cosa le è mancato durante l’avventura. Il viaggio, che ha coinvolto numerose tappe, ha rappresentato per lei un’esperienza intensa, fatta di sfide e incontri. La partecipante ha evidenziato alcuni momenti specifici in cui ha sentito la mancanza di determinate cose lungo il percorso.

Giulia Salemi a Pechino Express: il viaggio che racconta molto più della strada. Ecco cosa è emerso. Ci sono viaggi che servono per arrivare da un punto A a un punto B. E poi ci sono quelli che raccontano persone, energie, imprevisti e caratteri. Il nuovo ruolo di Giulia Salemi come inviata di Pechino Express appartiene decisamente alla seconda categoria. In un programma che ha fatto dell'avventura la sua firma, la presenza di Giulia aggiunge un elemento inatteso: uno sguardo curioso, ironico e profondamente contemporaneo su quello che succede lungo il percorso. Non è soltanto una presenza televisiva, ma una sorta di "ponte narrativo" tra la gara e il pubblico.