Carte d' identità elettroniche il Comune promette 10 macchine in più per ridurre i tempi d' attesa | ma è già caos

Il Comune annuncia di aumentare di dieci il numero di postazioni per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, cercando di affrontare le lunghe file agli uffici dell'Anagrafe. La decisione arriva mentre molti cittadini si lamentano dei tempi di attesa e del caos che regna già nelle sedi. Con la scadenza del 3 agosto 2026 ormai vicina, gli uffici si preparano a gestire un afflusso crescente di richieste. La situazione resta critica e ancora da migliorare.

Uffici dell'Anagrafe sotto pressione in vista dell'addio ai documenti d'identità cartacei, che non saranno più validi dal 3 agosto 2026. Il passaggio obbligatorio alla Cie - la carta di identità elettronica - ha portato a un boom di richieste di prenotazioni. L'attuale assetto delle postazioni anagrafiche, che devono fare i conti con la progressiva riduzione degli impiegati in organico dovuta ai pensionamenti, difficilmente può gestire i circa 100 mila innovi previsti. Una situazione che sta determinando un allungamento dei tempi di attesa per i cittadini. Questi e altri temi sono stati al centro di un confronto che si è svolto oggi fra i consiglieri della settima commissione e l'assessore con delega al Decentramento, al Personale, allo Stato Civile e alle Postazioni Anagrafiche, Dario Falzone.🔗 Leggi su Palermotoday.it

