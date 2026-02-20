Carte d' identità elettroniche il Comune promette 10 macchine in più per ridurre i tempi d' attesa | ma è già caos
Il Comune annuncia di aumentare di dieci il numero di postazioni per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, cercando di affrontare le lunghe file agli uffici dell'Anagrafe. La decisione arriva mentre molti cittadini si lamentano dei tempi di attesa e del caos che regna già nelle sedi. Con la scadenza del 3 agosto 2026 ormai vicina, gli uffici si preparano a gestire un afflusso crescente di richieste. La situazione resta critica e ancora da migliorare.
Uffici dell'Anagrafe sotto pressione in vista dell'addio ai documenti d'identità cartacei, che non saranno più validi dal 3 agosto 2026. Il passaggio obbligatorio alla Cie - la carta di identità elettronica - ha portato a un boom di richieste di prenotazioni. L'attuale assetto delle postazioni anagrafiche, che devono fare i conti con la progressiva riduzione degli impiegati in organico dovuta ai pensionamenti, difficilmente può gestire i circa 100 mila innovi previsti. Una situazione che sta determinando un allungamento dei tempi di attesa per i cittadini. Questi e altri temi sono stati al centro di un confronto che si è svolto oggi fra i consiglieri della settima commissione e l'assessore con delega al Decentramento, al Personale, allo Stato Civile e alle Postazioni Anagrafiche, Dario Falzone.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Si rilasciano carte d’identità elettroniche
Leggi anche: Carte d’identità elettroniche obbligatorie da agostoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Carte di indentità, 6 aperture straordinarie; Carte d'identita cartacee: prenotazioni attive alla sede centrale e nuove sedi per la sostituzione; Foggia, il Comune programma l'Open day all’ufficio anagrafe per le carte d’identità elettroniche; La carica dei 100 mila per la carta d'identità elettronica: Uffici già pieni, il Comune rafforzi il servizio.
Velletri, sabato 28 febbraio nuovo Open Day dell’Anagrafe: apertura straordinaria per la Carta d’Identità ElettronicaUn sabato interamente dedicato ai cittadini. Il 28 febbraio 2026 il Comune di Velletri ospiterà un nuovo Open Day dell’Ufficio Anagrafe, con apertura ... castellinotizie.it
Alba accelera il rinnovo delle carte d'identità: aperture straordinarie in vista del 3 agostoMartedì pomeriggio lo Sportello Anagrafe resterà aperto fino al 30 aprile per facilitare il passaggio alla carta elettronica obbligatoria ... targatocn.it
Avviso ai cittadini: sostituzione della carta d’identità cartacea Il Regolamento Europeo 2025/1208 stabilisce che tutte le carte d’identità cartacee saranno valide fino al 3 agosto 2026. Per facilitare il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), il Comune - facebook.com facebook