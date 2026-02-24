In casa ha 61 carte d'identità false tutte con la stessa foto ma con dati diversi | 36enne arrestato a Giugliano

Il 36enne è stato arrestato a Giugliano dopo che i carabinieri hanno trovato in casa 61 carte d’identità false, tutte con la stessa foto ma dati diversi. Le carte, tra elettroniche e cartacee, erano nascoste in un cassetto della scrivania e sono state sequestrate. La scoperta riguarda documenti usati probabilmente per scopi illeciti, rendendo evidente l’intento di falsificazione. La polizia ora indaga sulle sue attività e sui possibili utilizzi delle identità contraffatte.

In un cassetto della scrivania del 36enne, nella sua casa, i carabinieri hanno rinvenuto carte d'identità elettroniche e cartacee contraffatte, che sono state sequestrate.