In casa ha 61 carte d'identità false tutte con la stessa foto ma con dati diversi | 36enne arrestato a Giugliano

Da fanpage.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 36enne è stato arrestato a Giugliano dopo che i carabinieri hanno trovato in casa 61 carte d’identità false, tutte con la stessa foto ma dati diversi. Le carte, tra elettroniche e cartacee, erano nascoste in un cassetto della scrivania e sono state sequestrate. La scoperta riguarda documenti usati probabilmente per scopi illeciti, rendendo evidente l’intento di falsificazione. La polizia ora indaga sulle sue attività e sui possibili utilizzi delle identità contraffatte.

In un cassetto della scrivania del 36enne, nella sua casa, i carabinieri hanno rinvenuto carte d'identità elettroniche e cartacee contraffatte, che sono state sequestrate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sessantuno carte d'identità con la stessa foto, insospettabile in manetteUn uomo di 36 anni di Qualiano è stato arrestato a Giugliano, nella frazione di Varcaturo, perché possedeva 61 carte d’identità con la stessa foto, tutte false.

Varcaturo, sorpreso con 40 carte d’identità contraffatte: arrestato 36enne di QualianoUn uomo di 36 anni di Qualiano è stato arrestato dopo essere stato trovato con 40 carte d’identità contraffatte.

Argomenti correlati

Addio a Marilena Margaria, Oss in Casa di riposo; Il Como porta a casa 3 punti da Torino; PETRARCA NON FA SCONTI: COLORNO BATTUTA 7-61; Al Bologna basta un gol per imporsi in Norvegia.