Nel girone B della serie D, la Folgore Caratese ha conquistato la promozione in C, diventando la protagonista assoluta della stagione. Con questa qualificazione, anche la Casatese Merate e il Leon accedono alla fase successiva dei playoff, mentre il Milan Futuro si prepara a sfidare il Chievo nel primo turno. La corsa ai posti di rilievo prosegue con le squadre che si preparano alle sfide decisive.

Regina assoluta del girone B della serie D è stata la Folgore Caratese, protagonista di una storica promozione in C. I biancoazzurri nell’anticipo di sabato sera hanno regolato per 5 a 1 la Nuova Sondrio, retrocessa in Eccellenza, festeggiando davanti al proprio pubblico prima di prepararsi alla nuova entusiasmante avventura nel calcio professionistico. A proposito di retrocesse, profondo rosso ieri per la Vogherese battuta al Chinetti di Solbiate Arno in doppia cifra dal Milan Futuro per 10 a 1. I rossoneri di mister Oddo hanno così conquistato il quarto posto e domenica giocheranno il playoff con il Chievo Verona, già superato due volte in stagione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Girone B, post season anche per Casatese Merate e Leon. Milan Futuro in corsa. Primo ostacolo il Chievo

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Group B: Casatese, Merate, and Leon also make the postseason. Milan Futuro is in the running. Chievo faces the first obstacle.Regina assoluta del girone B della serie D è stata la Folgore Caratese, protagonista di una storica promotion to C. I biancoazzurri nell’anticipo di sabato sera hanno regolato per 5 a 1 la Nuova ... sport.quotidiano.net

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