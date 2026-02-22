Calcio Serie D Folgore ultimo ostacolo con la Casatese | stadio esaurito

La Folgore affronta la Casatese perché vuole mantenere la vetta del campionato di Serie D. La decisione di chiudere le biglietterie è stata presa dopo che tutte le 3.000 persone hanno acquistato i biglietti in anticipo. La partita si gioca allo Sportitalia Village di Carate, dove lo stadio è stato completamente esaurito. Il match rappresenta l’ultimo ostacolo per la Folgore prima di conquistare la promozione.

L'annuncio del club è arrivato ieri poco dopo le 18. Biglietterie chiuse questo pomeriggio allo Sportitalia Village di Carate per il big match di Serie D tra la capolista Folgore e la diretta inseguitrice Casatese Merate staccata di 10 lunghezze. Non saranno venduti ulteriori tagliandi oltre a quelli già acquistati in prevendita in virtù della limitazione della capienza dello stadio da 1.500 ad appena 500 posti. "Sin da ora la Folgore Caratese si scusa con tutti coloro che non potranno assistere alla partita ma la società ha provato in tutte le sedi opportune a trovare una soluzione trovando un muro burocratico che supera quello del buon senso.