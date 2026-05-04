Girone A superati rispettivamente Lavagnese e Asti Varese va ai playoff il Club Milano è salvo

Nel girone A di Serie D, le squadre lombarde hanno concluso la stagione regolare con due vittorie importanti. La Lavagnese ha battuto l’Asti, mentre il Varese ha ottenuto la qualificazione ai playoff. Il Club Milano, invece, si è salvato dalla retrocessione. La stagione si è conclusa con un esito positivo per le formazioni di questa regione, che hanno raggiunto i traguardi prefissati.

Finale molto positivo per le lombarde del girone A di Serie D, che chiudono la stagione regolare centrando entrambe i rispettivi obiettivi. Da una parte il Varese, che conquista i playoff al termine di una sfida rocambolesca, dall‘altra il Club Milano, protagonista di una prestazione dominante che vale una salvezza diretta tutt‘altro che scontata fino a poche settimane fa. Il Varese firma l‘impresa sul campo della Lavagnese, già retrocessa, al termine di una gara pazza, ricca di ribaltamenti e risolta solo nel finale. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Daniello, il Varese trova il pari con Sovogui e completa il sorpasso nella ripresa con Ponti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Girone A, superati rispettivamente Lavagnese e Asti. Varese va ai playoff, il Club Milano è salvo Notizie correlate Leggi anche: Foggia retrocesso. Casarano, Monopoli e Audace Cerignola ai playoff Calcio serie C girone C. I risultati di serie D girone H ed Eccellenza pugliese Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessione per Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playoutSerie D girone H, risultati 38/ma (ultima) giornata: Acerrana-Manfredonia 1-2, Città di Fasano-Paganese 6-0, Fidelis Andria-Pompei 1-2, Francavilla... Panoramica sull’argomento Si parla di: Girone A, superati rispettivamente Lavagnese e Asti. Varese va ai playoff, il Club Milano è salvo; Promozione girone C. Ceramelli al 110°. Boato sugli spalti. Rufina in Eccellenza. Club Milano, torna il sorriso. Varese crolla con l’AstiDomenica ricca di emozioni nel Girone A di Serie D per le lombarde, tra la gioia del Club Milano e la delusione del Varese. Finalmente arriva la prima vittoria stagionale per i milanesi che superano ... ilgiorno.it