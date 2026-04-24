Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via venerdì 8 aprile dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio in Italia. Tra le tappe più impegnative ci sono le salite di Giau, Duran e Piancavallo, che rappresentano alcuni dei punti più difficili del percorso. La corsa attraverserà diverse regioni, con numerosi tratti in salita e varie categorie di GPM che caratterizzano le tappe più dure.

Il Giro d’Italia 2026 scatterà venerdì 8 aprile dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: ventuno tappe per tre settimane abbondanti di grande passione, tre frazioni in terra straniera e poi il ritorno nello Stivale che verrà percorso da Sud verso Nord, prima della grande chiusura nella Capitale. Il tracciato elaborato dagli organizzatori appare molto stuzzicante e avvincente, tra tante giornate di montagne, una lunga cronometro adatta agli specialisti, occasioni per velocisti e fuggitivi. Le salite non mancheranno durante la Corsa Rosa, con una svariata serie di GPM che metteranno a dura prova i ciclisti e avranno un ruolo fondamentale in ottica classifica generale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le salite del Giro d’Italia 2026: tutti i GPM e le categoria tappa per tappa. Giau, Duran e Piancavallo fanno paura

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