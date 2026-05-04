Giro d’Italia 2026 | il regolamento Come funzionano gli abbuoni il VAR e il chilometro Red Bull

Il Giro d’Italia 2026 inizierà venerdì 8 maggio e si concluderà domenica 31 maggio a Roma, con un percorso di 21 tappe. Durante la corsa, saranno applicati nuovi regolamenti riguardanti gli abbuoni, il VAR e il chilometro Red Bull, strumenti che influenzeranno la gestione delle tappe e delle strategie dei corridori. Queste novità si aggiungono alle modalità di gara tradizionali, creando un quadro più articolato per questa edizione.

Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via venerdì 8 maggio per poi terminare, dopo 21 tappe, domenica 31 a Roma. Di seguito il regolamento della Corsa Rosa, con gli abbuoni, i calcoli delle varie classifiche, le maglie, il tempo massimo, i traguardi volanti, e gli altri premi in palio. ABBUONI AL TRAGUARDO E RED BULL KM. Abbuoni validi per la classifica generale individuale: ciascun arrivo delle 20 tappe in linea in programma (dunque va esclusa la cronometro) assegnerà al primo classificato 10? di abbuono. Poi, ad ogni frazione in linea, il primo a transitare sotto il secondo arco Red Bull KM otterrà un abbuono di 6?, con 4? al secondo, e 2? al terzo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: il regolamento. Come funzionano gli abbuoni, il VAR e il chilometro Red Bull Notizie correlate Leggi anche: Nibali: "Il chilometro della Red Bull può decidere il Giro d’Italia" Giro d'Italia 2026, torna il Red Bull KM (ma con una novità)Roma, 17 aprile 2026 - Manca sempre meno al Giro d'Italia 2026, in programma dall'8 al 31 maggio: i motori si scaldano già e non solo per il prossimo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026 · Squadre partecipanti e wild card ufficiali: elenco completo | Ciclismo su strada; Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Forfait di Lorenzo Fortunato; Pellizzari, Milan, Ciccone, Ganna… sarà un Giro d’Italia azzurro?. Giro d’Italia 2026: il regolamento. Come funzionano gli abbuoni, il VAR e il chilometro Red BullIl Giro d’Italia 2026 prenderà il via venerdì 8 maggio per poi terminare, dopo 21 tappe, domenica 31 a Roma. Di seguito il regolamento della Corsa Rosa, ... oasport.it Giro d’Italia 2026: il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tutte le salite e i momenti chiaveTAPPE GIRO D'ITALIA 2026 Prima tappa: Neseb?r – Burgas 147 km Grande partenza dalla Bulgaria per la Corsa Rosa. Prima frazione che non prevede grosse ... oasport.it Red Bull-Bora-hansgrohe, Remco Evenepoel non parteciperà ad alcuna gara prima del Tour – Florian Lipowitz farà il Giro di Slovenia x.com Lo spagnolo del team Red Bull KTM Tech3 prosegue il percorso di recupero dall'infortunio e a Le Mans sarà sostituito dal pilota tedesco - facebook.com facebook