Giro d' Italia 2026 torna il Red Bull KM ma con una novità

Mancano poche settimane all'inizio del Giro d'Italia 2026, che si svolgerà dall'8 al 31 maggio. Mentre i preparativi per il tradizionale percorso continuano, si sono fatte conoscere alcune novità, tra cui il ritorno del Red Bull KM, questa volta con una modifica rispetto alle edizioni precedenti. Le ultime ore hanno portato anche altre indicazioni sulle tappe e le attività collaterali in programma durante la corsa.

Roma, 17 aprile 2026 - Manca sempre meno al Giro d'Italia 2026, in programma dall' 8 al 31 maggio: i motori si scaldano già e non solo per il prossimo Tour of the Alps 2026, di scena dal 20 al 24 aprile, ma per alcune sostanziali novità presentate nelle ultime ore. Il ritorno del Red Bull KM . Anche per l' edizione numero 109 della Corsa Rosa, quella che partirà da Nesebar, in Bulgaria, per poi arrivare a Roma, è stato infatti confermato il Red Bull KM, lo sprint intermedio presente nelle 20 tappe in linea (ad esclusione quindi della tappa 10, la cronometro da Viareggio a Massa ) che metterà in palio dei secondi di abbuono: per la precisione 6" a chi vi transiterà per primo, 4" al secondo e 2" al terzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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