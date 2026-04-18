Un traguardo speciale sponsorizzato dalla Red Bull sarà presente in venti delle ventuno tappe del prossimo Giro d’Italia. Questa tappa, chiamata il “chilometro della Red Bull”, potrebbe avere un ruolo decisivo nella corsa alla maglia rosa. Il vincitore della gara nel 2013 ha commentato come questa frazione possa influenzare l’esito finale della corsa. La presenza di questo traguardo speciale aggiunge un elemento di incertezza alla competizione.

Da oltre un secolo il Giro d’Italia regala emozioni in tutto il Paese. E quest’anno lo spettacolo sarà ancora più avvincente grazie al Red Bull KM, introdotto nel 2025 e già capace di lasciare il segno nella classifica generale. I primi tre corridori che transiteranno sotto il secondo arco conquisteranno abbuoni di sei, quattro e due secondi. La novità è che rispetto alla scorsa edizione il traguardo speciale sarà posizionato molto più vicino all’arrivo, rendendo davvero imprevedibile l’esito delle tappe. "Il Red Bull KM può anche decidere la corsa", ha dichiarato Vincenzo Nibali, vincitore della Vuelta nel 2010, del Giro d’Italia nel 2013 e 2016 e del Tour de France nel 2014.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nibali: "Il chilometro della Red Bull può decidere il Giro d’Italia"

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