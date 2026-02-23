Giro di Sardegna 2026 | il percorso e le 5 tappe ai raggi X Decisiva la penultima tappa

Torna, dopo un'assenza di quindici anni, uno degli appuntamenti tradizionali del calendario ciclistico internazionale. Da mercoledì 25 febbraio a domenica 1 marzo si corre infatti il Giro di Sardegna. Ad essere decisiva per la conquista della vittoria finale potrebbe rivelarsi la penultima tappa, la più impegnativa con dislivello di circa tremila metri. La corsa a tappe, che festeggia quest'anno la trentesima edizione, si articola in cinque frazioni con partenza da Castelsardo e arrivo ad Olbia dopo aver percorso 825,1 chilometri e aver affrontato un dislivello complessivo superiore ai diecimila metri.