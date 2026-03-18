Milano-Torino 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti L’Italia punta su Giulio Pellizzari

Oggi in televisione va in onda la Milano-Torino 2026, alla sua 106ª edizione. La corsa collega Lombardia e Piemonte, rappresentando una delle classiche del ciclismo italiano. Tra i favoriti c’è Giulio Pellizzari, mentre sono stati comunicati orari e percorso ufficiale. La gara si svolge nel contesto della Coppa Italia delle Regioni 2026, con molte squadre partecipanti.

Edizione numero 106 della Milano-Torino. Torna in scena la Coppa Italia delle Regioni 2026 con la corsa che collega Lombardia al Piemonte, una delle classiche storiche del calendario italiano. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, favoriti e programma. Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026? La corsa italiana sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD a partire dalle 14.20. La diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale. PERCORSO. 174 chilometri da percorrere con partenza alle porte di Milano, da Rho. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano-Torino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. L’Italia punta su Giulio Pellizzari Articoli correlati Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo – Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari vuole difendere la Maglia Azzurra Leggi anche: Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone? Contenuti utili per approfondire Milano Torino 2026 oggi in tv orari... Temi più discussi: Milano - Torino 2026; Rho in festa per i 150 anni della Milano-Torino: partenza il 18 marzo da piazza San Vittore; Milano-Torino 2026: strade chiuse, deviazioni linee Gtt e comuni torinesi coinvolti dalla corsa; Dove seguire in TV la Milano-Torino 2026. LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: c’è Giulio Pellizzari!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Milano-Torino 2026, ... oasport.it Milano-Torino 2026, dove passa? Percorso del circuito a Torino e strade chiuse, fino all'arrivo a SupergaLa corsa ciclistica più antica del mondo, la Milano-Torino, torna con una nuova edizione mercoledì 18 marzo 2026. L'edizione numero 107 celebra i 150 anni della gara che, come succedeva agli inizi del ... mentelocale.it Ciclismo. La Milano-Torino fa 150 anni, edizione speciale per la più antica corsa ciclistica al mondo. Partenza da Rho e arrivo a Superga. Non ci sarà Del Toro, vincitore nel 2025. Crescono le ambizioni di Pellizzari Vai al link https://www.rainews.it/tgr/pie - facebook.com facebook 2026 Milano – Torino Preview #MilanoTorino x.com