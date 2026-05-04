Il Giro d’Italia 2026 si prepara a una tappa in Bulgaria, dove gli sprinter si sfideranno in volate che promettono spettacolo. Tra i nomi in corsa, il giovane italiano Jonathan Milan si presenta come uno dei principali favoriti. La prova si svolgerà a Burgas, una località scelta per le sue caratteristiche. La gara in Bulgaria potrebbe essere decisiva per la lotta al ciclamino, il premio dedicato ai velocisti.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a battere Jonathan Milan nelle volate in Bulgaria?. Come influirà la scelta di Burgas sulla gestione dei treni?. Quali giovani talenti italiani sfideranno il dominio degli stranieri?. Perché la forma fisica di Groenewegen è un rischio per Milan?.? In Breve Lund Andresen, Magnier, Groves e Groenewegen sfideranno Milan nelle volate bulgare.. Malucelli, Lonardi e Moschetti rappresentano le speranze italiane per la maglia ciclamino.. Milan punta a incrementare le sue quattro vittorie totali ottenute al Giro.. Le prime tre tappe si svolgeranno in Bulgaria con arrivi a Burgas.. Il Giro d’Italia 2026 inizierà in Bulgaria con tre tappe, portando la sfida dei velocisti direttamente a Burgas per la prima volata della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro 2026: sfida tra sprinter in Bulgaria, Milan punta al ciclamino

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