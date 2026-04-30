Mancano pochi giorni all’inizio del Giro d’Italia 2026, con la partenza prevista dalla Bulgaria. La corsa si concentrerà sui velocisti, tra cui il favorito che punta a vincere per la terza volta in ciclamino. Gli avversari sono pronti a sfidare il favorito, e la competizione si preannuncia molto combattuta. La gara, ormai alle porte, attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Manca praticamente una settimana all’inizio del Giro d’Italia 2026. Cresce sempre di più l’attesa per la Corsa Rosa, che quest’anno vedrà la sua partenza dalla Bulgaria. Un inizio dedicato ai velocisti ed infatti sul traguardo di Burgas sarà proprio uno sprinter ad indossa la prima maglia rosa dell’edizione numero 109. Un obiettivo che sicuramente vorrà centrare Jonathan Milan, che si presenta come anche il grande favorito per conquistare la maglia ciclamino, il simbolo principale per tutti i velocisti alla fine del Giro. Lo sprinter della Lidl-Trek ha trionfato nella classifica a punti per due anni (2023 e 2024) e sicuramente cercherà di arrivare in ciclamino anche sul traguardo finale di Roma, puntando ad aumentare il bottino di vittorie al Giro d’Italia, che finora in carriera sono state quattro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: i velocisti. Milan cerca il tris in ciclamino. Gli avversari non mancheranno

Notizie correlate

Jonathan Milan: "Non posso stare a guardare gli altri velocistiUna tappa cruciale dell’UAE Tour ha offerto un mix di tattica, lavoro di squadra e uno sprint capace di cambiare le posizioni in classifica di...

Jonathan Milan vola all’UAE Tour: “Non posso stare seduto e guardare gli altri velocisti”Jonathan Milan ha vinto la quinta tappa dell’UAE Tour, bissando il successo ottenuto ieri in questo evento di livello World Tour.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe; Guida pratica al Giro d'Italia; Giro d'Italia 2026 · Squadre partecipanti e wild card ufficiali: elenco completo | Ciclismo su strada; Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109.

Giro d’Italia 2026: i velocisti. Milan cerca il tris in ciclamino. Gli avversari non mancherannoManca praticamente una settimana all'inizio del Giro d'Italia 2026. Cresce sempre di più l'attesa per la Corsa Rosa, che quest'anno vedrà la sua partenza ... oasport.it

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, ci sono Ciccone e PellizzariL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Aveva fatto il giro del mondo lo studio spagnolo che aveva mostrato la regressione del tumore al pancreas nei modelli animali. La rivista PNAS adesso ha ritirato la ricerca per un conflitto di interessi legato allo sviluppo della terapia - facebook.com facebook

Generano un giro d'affari di 630 milioni di euro. Lo chiamano il "Pil del bello" x.com