Vespucci-Colombo giovedì 5 marzo incontro con il musicologo Marco Lenzi

Giovedì 5 marzo si terrà un incontro con il musicologo Marco Lenzi presso la Biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo, nell’ambito dei consueti appuntamenti culturali. La manifestazione è organizzata dall’istituto e si inserisce nel programma di eventi dedicati alla musica e alla cultura. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolge in un ambiente dedicato alla promozione culturale.

Proseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo. Giovedì 5 marzo, alle 21 nell'aula Magna dell'Istituto Vespucci-Colombo, il musicologo Marco Lenzi terrà un incontro dal titolo "Sul diprezzo di Jean Luc Godard. Teoria dell'accettazione della colonna sonora". Marco Lenzi nel suo incontro mira ad analizzare e confrontare le due versioni del film, soprattutto dal punto di vista dello spettatore, e ad approfondire la funzione e il ruolo svolto dalla musica nel cinema.