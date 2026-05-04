Un giovane musicista ha aperto una nuova liuteria, annunciando che le prime due chitarre realizzate nel suo laboratorio saranno usate dal noto cantautore durante i suoi concerti in Italia. L’artigiano ha dichiarato che questa esperienza rappresenta un traguardo importante, sottolineando la soddisfazione di vedere le proprie creazioni esibirsi sui palcoscenici nazionali. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’artigiano stesso.

"A volte i sogni diventano realtà. È bellissimo sapere che le prime due chitarre che ho prodotto nel mio nuovo laboratorio gireranno l’Italia nelle mani del grande Enrico Ruggeri". Il giovane musicista di Castelfidardo, Nico Pallotta, è un vero talento che da poco si è messo al servizio dello strumento stesso. Dopo anni di studi e concerti in giro per l’Italia e per il mondo, ha deciso di riscoprire un mestiere antico partendo la sua liuteria. Uno dei primi clienti? Il grande cantautore. "Ruggeri ha scelto le repliche in FiestaRed del 1962 e Telecaster del 1957 in Vintage White – racconta -. Da sempre mi affascina il mondo degli strumenti musicali e ho sempre messo le mani ai miei e a quelli dei miei allievi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane musicista apre liuteria: "Le mie chitarre a Ruggeri"

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