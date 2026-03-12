Il giovane musicista Hakan Ba?ar in concerto a Manocalzati

Domenica 15 marzo 2026, l’Associazione I Senzatempo organizza un concerto con il giovane musicista Hakan Ba?ar a Manocalzati. Sul palco, il pianista sarà accompagnato da Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria, creando un evento musicale che coinvolgerà il pubblico locale. L’appuntamento si svolgerà presso la sala dell’associazione, con ingresso libero.

Domenica 15 marzo 2026 l'Associazione I Senzatempo presenta Hakan Basar in concerto. Il talento del piano sarà accompagnato da Michelangelo Scandroglio al contrabbasso e da Bernardo Guerra alla batteria. Il giovane musicista turco rappresenta la nuova generazione di pianisti di talento, cresciuta con un orecchio al passato, una mano nel presente ed un piede nel futuro. In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sembra rendere il mondo un posto pieno di testi e di composizioni omologate e di plastica,...

