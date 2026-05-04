Giovane leghista minacciata | Odio politico

"Spero che un musulmano ti violenti". Questa la minaccia, volgare e spaventosa, che ha ricevuto Sofia Galassi, ventunenne militante della Lega Giovani, mentre si trovava in Università per seguire una lezione del corso di Infermieristica. Un episodio, che si è verificato qualche giorno fa nella facoltà di via Carlo Berti Pichat, già denunciato dalla studentessa agli agenti del commissariato di Imola: "Sono uscita dall’aula con un’amica e un gruppo di ragazzi, al mio rientro verso l’aula, mi ha urlato dietro ’I fascisti qui non li vogliamo’ – ripercorre Galassi –. Ho lasciato correre, ma dopo diversi attacchi ho chiesto loro quale fosse il problema nei miei confronti, dal momento in cui nemmeno ci conoscevamo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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