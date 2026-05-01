Nella notte tra ieri e mercoledì, due auto sono state date alle fiamme tra Massa Fiscaglia e Migliaro. L’incendio si è verificato nel giro di circa trenta minuti, coinvolgendo un veicolo appartenente all’ex sindaco. L’Associazione partigiani ha commentato l’accaduto definendolo un atto di odio politico. Nessuno è rimasto ferito e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Due auto in fiamme nella notte tra ieri e mercoledì. Il tutto è accaduto nell’arco di circa mezzora, tra Massa Fiscaglia e Migliaro. Per quanto riguarda quest’ultimo episodio, la vettura danneggiata risulta essere quella di Francesco Orlandi, ex sindaco di Migliaro, iscritto Anpi e attivista della Cgil. A rendere noto l’accaduto, almeno per quanto riguarda il secondo episodio, è la sezione Anpi di Ostellato e Fiscaglia, che dietro al gesto sospetta esserci una matrice politica. "Abbiamo appena appreso che questa notte è successo un fatto gravissimo a Migliaro – si legge in un post sulla pagina Facebook dell’Anpi di Ostellato e Fiscaglia –. È stata incendiata l’auto del compagno Anpi e attivista Cgil Francesco Orlandi, già sindaco di Migliaro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendiata l’auto dell’ex sindaco Orlandi. L’Anpi: "Odio politico"

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