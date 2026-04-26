Meloni | Solidarietà a Trump in democrazie nessuno spazio per odio politico

Dopo l’attacco avvenuto ieri sera durante una cena dei cronisti alla Casa Bianca, in cui sono stati esplosi dei colpi, la premier italiana ha espresso solidarietà al presidente degli Stati Uniti attraverso i social media. La vicenda ha attirato l’attenzione di numerosi media internazionali, e il governo italiano ha condannato l’episodio. La notizia ha suscitato reazioni di condanna anche da altri rappresentanti politici e istituzionali.

(Adnkronos) – Dopo gli spari ieri sera alla cena dei cronisti della Casa Bianca con il presidente Trump, arriva la condanna della premier Giorgia Meloni via social. "Desidero esprimere – scrive la presidente del Consiglio – la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla first lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera". "Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l'argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni", la conclusione della premier.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Meloni, solidarietà a Trump: "Nessuno spazio all'odio politico e al fanatismo"«Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla First Lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti...

Meloni con Trump: "Nelle nostre democrazie no spazio per l'odio politico""Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Blog | Meloni insultata incassa la solidarietà di tutti. Ora risponda ad alcune domande; Renzi: Meloni si è rimangiata tutto, è una banderuola che cerca di portare a casa la pelle e un po' di consenso; 4 di sera: Giorgia Meloni prende le debite distanze da Donald Trump Video; Meloni, solidarietà unanime per insulti da Solovyov.

Meloni, solidarietà a Trump, nessuno spazio all'odio politico e al fanatismo(ANSA) - ROMA, 26 APR - Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla First Lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto acca ... corrieredellosport.it

Spari alla cena dei giornalisti con Trump, uomo arrestato e colpito un agente. Il presidente in salvo: «Serve pace, vincerò in Iran». Meloni: solidarietà«Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla First Lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei Corri ... ilmessaggero.it

Leggi l’intervista del nostro Stefano Patuanelli a il Fatto Quotidiano. Ecco il testo integrale Nella nota sulla Liberazione Meloni scrive: «Il popolo italiano ricorda la sconfitta dell’oppressione fascista». Un bel passo avanti, non crede «Sono parole da int - facebook.com facebook

Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) / Posts / X x.com