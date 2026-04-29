In occasione della Giornata dell'asma, più di 55 centri in tutta Italia offrono spirometrie gratuite dedicate ai bambini. L'iniziativa mira a individuare precocemente i casi di asma infantile, una malattia respiratoria cronica che interessa circa uno su dieci bambini nei Paesi occidentali. L'obiettivo è facilitare un monitoraggio tempestivo e continuo, contribuendo alla diagnosi e alla gestione della condizione.

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Intercettare precocemente l'asma e mantenerla sotto controllo nel tempo è la vera sfida nella gestione della malattia respiratoria cronica più diffusa in età pediatrica, che colpisce circa 1 bambino su 10 nei Paesi occidentali. In occasione della Giornata mondiale dell'asma 2026, promossa dalla Global Initiative for Asthma (Gina) e che si celebra il 5 maggio, la Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) rinnova anche quest'anno il proprio impegno con un'iniziativa concreta rivolta alle famiglie: nel mese di maggio, oltre 55 centri specializzati su tutto il territorio nazionale offriranno spirometrie gratuite per bambini e adolescenti, organizzate in giornate dedicate secondo le disponibilità dei singoli centri.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata dell'asma, spirometrie gratuite per i bimbi in oltre 55 centri

Notizie correlate

L’impegno dell’Asl contro l’asma infantile: prevenzione e spirometrie gratuiteLECCE – L’Asl di Lecce scende in campo per tutelare il respiro dei più piccoli aderendo alla giornata mondiale dell’asma.

Giornata dell’asma, al Meyer visita e spirometria gratuite per bambini dagli 8 anniFirenze, 29 aprile 2026 - Martedì 5 maggio ricorre la Giornata mondiale dell’asma, e per l’occasione la Broncopneumologia dell’Aou Meyer Irccs, come...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: L’impegno dell’Asl contro l’asma infantile: prevenzione e spirometrie gratuite; Asma, diagnosi precoce . Open day per i bambini; Giornata dell’asma, al Meyer visite e spirometrie gratuite per i bambini; Giornata mondiale dell’asma: all’ospedale di Corato visite e spirometrie gratuite per bambini e adolescenti.

Giornata dell’asma, al Meyer visite e spirometrie gratuite per i bambiniIn occasione della Giornata mondiale dell’asma, martedì 5 maggio all’Ospedale Meyer torna l’open day dedicato alla salute respiratoria dei più piccoli. Per tutta la giornata, dalle 8.30 alle 17.30, sa ... 055firenze.it

Salute respiratoria pediatrica, Open Day con spirometrie gratuite al MeyerFirenze, 29 aprile 2026 - Martedì 5 maggio è la Giornata mondiale dell’asma: la Broncopneumologia dell’AOU Meyer IRCCS, come appartenente alla Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili ( ... insalutenews.it

Domenica 31 maggio 2025 si celebra la XXV Giornata Nazionale del Sollievo. Le iniziative nell’Asl Novara L’Asl Novara ha messo in atto iniziative e azioni finalizzate a garantire il diritto a non soffrire, con l’obiettivo di mettere al centro la persona che soffre, - facebook.com facebook

A Monfalcone al Safety Day promosso da @Fincantieri in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la #Sicurezza sul Lavoro. La prevenzione è un impegno quotidiano e condiviso che deve diventare cultura, partecipazione attiva, attenzione concreta x.com