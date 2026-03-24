Nella regione di Foggia, si è svolto un incontro tra il Consorzio di sviluppo e i rappresentanti dei Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo riguardo ai progetti di sviluppo dell’agglomerato industriale. La discussione ha riguardato le strategie di investimento e le modalità di gestione delle aree industriali, con l’obiettivo di definire le prossime fasi del piano di sviluppo del territorio.

Dall’incontro è emerso un confronto costruttivo, anche se su alcunipunti le posizioni non risultano ancora convergenti. In particolare, ilComune di Manfredonia ha espresso una posizione chiara sulla trattaferroviaria Incoronata – agglomerati industriali di Manfredonia –Monte Sant’Angelo, ritenuta un’infrastruttura strategica per losviluppo industriale, logistico e portuale. Il Comune di Manfredoniaha evidenziato la necessità di avere la certezza del finanziamentoper l’elettrificazione della tratta ferroviaria da parte di RFI e dellaRegione Puglia, nonché, la certezza che l’attuale finanziamento siasufficiente per la realizzazione dell’opera, poiché il rischio concreto èquello di ritrovarsi con un’opera incompiuta e non pienamentefunzionale allo sviluppo delle aree industriali e del porto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - ASI Foggia, sviluppo dell’agglomerato Manfredonia–Monte Sant’Angelo: confronto tra Consorzio e Comuni

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