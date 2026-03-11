Il Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia a Monte Sant’Angelo con il laboratorio Chi ha detto che non puoi? per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne

Il Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia a Monte Sant’Angelo ha organizzato un laboratorio intitolato “Chi ha detto che non puoi?” in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. L’evento coinvolge studenti e partecipanti di diverse età, offrendo spazi di confronto e attività pratiche. La giornata mira a sensibilizzare sul tema dei diritti femminili attraverso iniziative educative e laboratori interattivi.

Il Learning Sciences Institute dell'Università di Foggia a Monte Sant’Angelo con il laboratorio “Chi ha detto che non puoi?” per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne Monte Sant’Angelo, 12 marzo 2026 – In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, il Learning Sciences Institute (LSI) dell’Università di Foggia, sotto la guida della Prof.ssa Giusi Antonia Toto, organizza a Monte Sant’Angelo il laboratorio educativo “Chi ha detto che non puoi?”. L'evento, rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado, si terrà a partire dalle ore 9:30 e si focalizzerà sull’empowerment femminile e sul contrasto agli stereotipi di genere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia a Monte Sant’Angelo con il laboratorio “Chi ha detto che non puoi?” per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne Articoli correlati Giornata Internazionale della donna, a Monte Sant'Angelo appuntamento con sport, cultura, solidarietà e percorsi educativiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Dalla donazione del sangue allo sport, dal teatro ai percorsi di... “Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle DonneArezzo, 3 marzo 2026 – “Donne & Lavoro” – Terza edizione per la Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Learning Sciences Institute Discussioni sull' argomento Monte Sant’Angelo celebra la Festa della Donna: sport, cultura, solidarietà e percorsi educativi nelle scuole; Florence, honorary degree to the President of the Republic Sergio Mattarella; Monte Sant’Angelo celebra la Donna: un impegno tra sport, cultura e scuola; Monte Sant’Angelo celebra la Festa della Donna con sport, cultura e solidarietà. Il Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia a Monte Sant’Angelo con il laboratorio Chi ha detto che non puoi? per la Giornata Internazionale dei Diritti ...In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, il Learning Sciences Institute (LSI) dell’Università di Foggia, sotto la guida della Prof.ssa Giusi Antonia Toto, organizza a Monte ... manfredonianews.it Il futuro dell’Antartide in un mondo che si riscalda La geologa marina dell’OGS Laura De Santis sarà la keynote speaker di un evento pubblico ospitato dall’Ambasciata d’Italia in Australia, dalla Research School of Earth Sciences e dall’Institute for - facebook.com facebook