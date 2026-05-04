Giornata dell’Europa 2026 a Chieti | tutti gli incontri previsti a maggio

A maggio, nella provincia di Chieti, si svolgeranno numerosi incontri legati alla “Giornata dell’Europa”, promossi da Europen Direct Chieti, centro di informazione comunitaria gestito dall’Università. Gli appuntamenti sono stati programmati per discutere di vari temi europei e coinvolgeranno rappresentanti istituzionali e cittadini. La serie di incontri si svolgerà nel corso del mese, con eventi distribuiti in diverse località della provincia.

Nel mese di maggio in provincia di Chieti si terranno diversi e importanti incontri per la “Giornata dell’Europa” organizzati da Europen Direct Chieti, centro di informazione comunitaria, gestito dall’Università “G. d’Annunzio”. Si tratta di un servizio gratuito di informazione che fa da.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Giornata dell'Europa 2026, gli eventi in programma a Genova e ChiavariIl 9 maggio tornano le celebrazioni per la Giornata dell'Europa, nel giorno in cui viene ricordata la celebre Dichiarazione Schuman. Calciomercato Juve LIVE: previsti incontri con gli agenti di Lewandowski e Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Roma si prepara a celebrare l'Europa: gli appuntamenti dell'8 e 9 maggio che parlano ai più giovani; Giornata dell’Europa 2026, i Comuni reggiani accendono il 9 maggio; Maggio, mese dell'Europa; Giornata dell'Europa 2026, gli eventi in programma a Genova e Chiavari. Giornata dell'Europa 2026, migliaia di giovani con Metsola e Fitto a Roma l'8 e il 9 maggio(Agenzia Vista) In occasione della Giornata dell'Europa 2026, il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in ... stream24.ilsole24ore.com Russi celebra il Maggio Europeo 2026: incontri, quiz e aperitivo per avvicinare i cittadini all’EuropaL’Europa non è solo un’istituzione lontana, ma un insieme di valori, opportunità e diritti che attraversano la vita quotidiana dei cittadini. A Russi il ... ravennanotizie.it Italia Team. Ekkstacy · i walk this earth all by myself. POV: sei Patrick Baumgartner, ti stai allenando in una giornata perfetta. Ti senti felice… e lo sai. #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook Oggi è la Giornata internazionale dei vigili del fuoco. Il mio pensiero va a tutti i vigili del fuoco che stanno lavorando da giorni per spegnere il terribile incendio sul monte Faeta. #InternationalFirefighters Day. #Faeta x.com