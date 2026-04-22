Calciomercato Juve LIVE | previsti incontri con gli agenti di Lewandowski e Bernardo Silva

In vista delle prossime settimane di mercato, si sono programmati incontri tra il club e gli agenti di due calciatori di alto livello. Le discussioni si concentrano su eventuali trasferimenti e trattative ufficiali, con incontri già programmati per discutere dettagli contrattuali. La società sta monitorando attentamente le possibilità di inserimento di questi giocatori nel proprio roster e sta definendo le strategie da adottare nelle prossime settimane.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: previsti incontri con gli agenti di Lewandowski e Bernardo Silva Notizie correlate Calciomercato Juve LIVE: Lewandowski parla del suo futuro, i bianconeri rilanciano per Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Calciomercato Juve LIVE: grande offerta a Bernardo Silva, torna di moda Reteguidi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ciao Senesi, gli occhi Juve altrove: il sogno e il nome da 30 milioni. Gatti, messaggio chiaro; Juventus-Vlahovic, dialoghi freddi: congelato il rinnovo, previsti nuovi incontri; Juventus, le richieste di Vlahovic per il rinnovo tra interrogativi e valutazioni; Vlahovic-Juve, niente accordo: le ultime sul rinnovo. Juve, occhi su Ugarte: l'uruguaiano allo Stadium con la nazionale. E Ottolini osservaIl Mondiale americano fa le prove anche a Torino e la Juventus ne approfitta per il mercato. Metti l’Algeria e l’Uruguay all’Allianz Stadium. Per una volta l’ad bianconero Damien Comolli e il ds Marco ... gazzetta.it Calciomercato Juve live Le novità di giornata - facebook.com facebook Calciomercato #Juve Occhi su questo giocatore x.com