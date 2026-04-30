Giornata dell' Europa 2026 gli eventi in programma a Genova e Chiavari

Il 9 maggio si festeggia la Giornata dell'Europa, ricorrenza che ricorda la Dichiarazione Schuman. In questa occasione, a Genova e Chiavari sono previsti eventi pubblici e iniziative culturali per celebrare questa ricorrenza nel 2026. Le manifestazioni si svolgono in diverse location cittadine e coinvolgono enti pubblici, scuole e associazioni locali. La giornata si inserisce nel calendario annuale dedicato all'Europa e alle sue istituzioni.

Il 9 maggio tornano le celebrazioni per la Giornata dell'Europa, nel giorno in cui viene ricordata la celebre Dichiarazione Schuman. Il 9 maggio 1950, infatti, il ministro degli Esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico in cui presentava un piano per una maggiore cooperazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Al via gli appuntamenti per la giornata internazionale della donna: gli eventi in programma il 6 e 7 marzoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) ANCONA -... Leggi anche: Giornata mondiale dell'acqua, ecco il programma degli eventi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maggio, mese dell'Europa; #EuropeDay - Rappresentanza in Italia; Giornata dell’Europa: iniziativa sull’economia circolare in piazza Cavour; Giornata dell’Europa 2026. Roma 9 maggio: Una luce per l’Europa nel crepuscolo globale. Giornata dell'Europa 2026, migliaia di giovani con Metsola e Fitto a Roma l'8 e il 9 maggio(Agenzia Vista) In occasione della Giornata dell'Europa 2026, il Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della Commissione europea in ... stream24.ilsole24ore.com Maggio Europeo 2026 – L’Europa in Romagna: le iniziative a RussiIl 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa, giornata simbolo di pace, cooperazione e unità tra i popoli. A Russi eventi a tema il 5 e 9 maggio ... ravenna24ore.it Mare, montagna o campagna! Qualunque sia la vostra meta ecco delle ricette per una giornata all'aria aperta. Ricette qui https://blog.giallozafferano.it/annaelasuacucina/ricette-per-una-giornata-allaria-aperta/ - facebook.com facebook