Giorgio Pasotti in ' Racconti disumani' a Polignano a Mare

A Polignano a Mare si è tenuta la presentazione di 'Racconti disumani', diretto da Alessandro Gassmann e interpretato dall’attore Giorgio Pasotti. Nel film, Pasotti affronta due racconti di Franz Kafka, 'Una relazione per un’Accademia' e 'La tana', adattati da Emanuele Maria Basso. Entrambe le storie, che partono da figure animali, sono state portate sullo schermo con un forte impatto emotivo.

Giorgio Pasotti diretto da Alessandro Gassmann nel confronto con le parole di Franz Kafka in Racconti disumani, dando vita a due celebri racconti – Una relazione per un’Accademia e La tana, adattati da Emanuele Maria Basso – che, pur partendo da figure animali, si rivelano una potente riflessione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate GIORGIO PASOTTIGiorgio Pasotti (Bergamo, 1973) è un attore e regista affermato con un singolare passato da campione di wushu vissuto in Cina. Giorgio Pasotti ’battezza’ l’Iter FestivalLa città accende i riflettori su IterFestival, Giorgio Pasotti (nella foto) inaugura la kermesse del Consorzio Villa Greppi.