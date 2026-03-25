Giorgio Pasotti ’battezza’ l’Iter Festival

La città ha dato il via all’Iter Festival, una manifestazione organizzata dal Consorzio Villa Greppi. L’attore Giorgio Pasotti ha partecipato all’evento, che ha visto l’inaugurazione ufficiale della kermesse. La cerimonia si è svolta con la presenza di pubblico e rappresentanti dell’organizzazione, segnando l’apertura della rassegna culturale.

La città accende i riflettori su IterFestival, Giorgio Pasotti (nella foto) inaugura la kermesse del Consorzio Villa Greppi. L’edizione 2026 si aprirà il 7 aprile al Nuovo di Arcore con la prestigiosa presenza dell’attore e regista che lancerà il suo romanzo “ Ora “. Volto di primo piano del cinema e della televisione italiana, Pasotti accompagnerà il pubblico in un viaggio tra ricordi e aneddoti legati alle sue passioni – dai libri al cinema, dal teatro alla scrittura – parlando di un’opera che scava nelle crepe dell’apparenza. Protagonista è Alessio Ferrari, avvocato brillante, ma intrappolato in una vita che non sente più sua. Tra una. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giorgio Pasotti ’battezza’ l’Iter Festival Articoli correlati GIORGIO PASOTTIGiorgio Pasotti (Bergamo, 1973) è un attore e regista affermato con un singolare passato da campione di wushu vissuto in Cina. Giorgio Pasotti: "Il bob assomiglia alla Formula 1"Si è infilato nel bob ed ha percorso la pista con sollecitazioni simili a quelle che provano i piloti di Formula 1.