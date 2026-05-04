Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni in crisi gli indizi | l'attore assente al compleanno della compagna

Recenti voci indicano un momento difficile tra l’attore e la sua compagna, con alcuni segnali che suggeriscono tensioni nella relazione. L’attore non ha partecipato al compleanno della donna e non la segue più sui social media, elementi che hanno attirato l’attenzione di chi monitora le loro attività pubbliche. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Secondo alcune indiscrezioni, Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sarebbero in crisi. La coppia non starebbe vivendo un momento sereno nel rapporto, come lascerebbe pensare l'assenza dell'attore al compleanno della compagna e il mancato segui sui social. Lo scorso gennaio la proposta di matrimonio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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