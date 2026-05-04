Si parla di una possibile crisi tra l’attore e la sua compagna, dopo che era emersa una proposta di matrimonio. Le voci circolano da alcuni giorni e sembrano indicare una difficoltà nel loro rapporto, nonostante la presenza di un progetto di nozze annunciato in precedenza. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l’indiscrezione ha attirato l’attenzione dei media.

Sembrava una favola destinata all’altare ma, secondo alcune voci, il lieto fine per Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sarebbe più lontano che mai. Solo pochi mesi fa si parlava di una delle proposte di matrimonio più romantiche di sempre, avvenuta sotto le luci della ribalta, eppure oggi il clima sembra radicalmente cambiato. La romantica proposta di nozze. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la coppia starebbe attraversando una crisi profondissima che li avrebbe portati al punto di non stare più insieme. Ma facciamo un passo indietro. Per capire la perplessità che ha generato questa notizia – mai confermata o smentita dai diretti interessati, è bene sottolinearlo -, bisogna tornare allo scorso 18 gennaio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, aria di crisi dopo la proposta di nozze

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