Dopo mesi di risultati deludenti nei sondaggi e tensioni nella maggioranza, il governo ha assistito a un cambio di strategia da parte della presidente del Consiglio. La leader ha deciso di modificare l’approccio politico e comunicativo, cercando di rafforzare l’immagine dell’esecutivo e di recuperare consensi. Questa svolta rappresenta un tentativo di rilancio, in un momento di difficoltà per l’amministrazione, con l’obiettivo di migliorare la percezione pubblica e ristabilire un maggior equilibrio tra le forze di governo.

Giorgia Meloni ha scelto di non restare ferma nell’angolo. Dopo mesi difficili, con i sondaggi meno brillanti rispetto alla lunga fase iniziale della legislatura e con una maggioranza attraversata da tensioni, la presidente del Consiglio ha avviato una correzione di rotta politica e comunicativa. Non una resa, ma un tentativo di rimettere il governo al centro dell’iniziativa, mostrando compattezza, concretezza e capacità di ascolto. La prima mossa è stata blindare l’esecutivo. Meloni sa che la stabilità resta uno degli elementi più forti della sua leadership e non intende disperdere il capitale politico costruito dal 2022. Per questo ha scelto di tenere il punto anche davanti agli attacchi contro alcuni ministri, evitando di trasmettere l’immagine di un governo in ritirata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giorgia Meloni cambia passo per rilanciare il governo e recuperare nei sondaggi

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