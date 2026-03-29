Dopo il referendum, i sondaggi mostrano un cambiamento nelle preferenze politiche degli italiani. Le rilevazioni indicano un aumento di consensi per alcune figure politiche come Schlein e Conte, mentre diminuiscono le valutazioni favorevoli per Giorgia Meloni. I dati sono stati diffusi da Nando Pagnoncelli e riflettono una situazione in evoluzione nel panorama politico nazionale.

L’analisi politica attuale, basata sulle ultime rilevazioni di Nando Pagnoncelli, delinea un quadro post-referendario particolarmente dinamico per le forze parlamentari italiane. Nonostante il governo guidato da Giorgia Meloni mantenga una tenuta strutturale, l’esito della recente consultazione ha innescato una serie di oscillazioni significative nelle intenzioni di voto e nel gradimento dei leader. La sconfitta dell’esecutivo nel quesito referendario ha aperto una fase di riflessione profonda, con ricadute immediate non solo nei sondaggi, ma anche nell’organizzazione interna dei partiti e nelle prospettive di riforma della legge elettorale.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ribaltone nei sondaggi dopo il referendum: volano Schlein e Conte, crolla Giorgia Meloni

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