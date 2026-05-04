Giorgetti | Italia resiliente ma su shock energia serve risposta Ue

L’economia italiana si mostra resistente, ma si evidenziano preoccupazioni per le possibili conseguenze di uno shock energetico. La scarsità di materie prime critiche sta mettendo sotto pressione in particolare il settore chimico, mentre i responsabili politici richiedono interventi a livello europeo per affrontare la situazione. La questione riguarda principalmente le ripercussioni sull’industria nazionale e la necessità di risposte coordinate nell’Unione europea.

Roma, 4 mag. (askanews) – “L’economia italiana sta dimostrando resilienza, ma siamo molto preoccupati per il potenziale impatto sulla nostra industria, a cominciare dal settore chimico seriamente colpito dallo scarsità delle materie critiche”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, oggi all’Eurogruppo, secondo quanto riporta una nota durante il dibattito sull’impatto della crisi in Medioriente sull’economia europea. “Lo shock energetico causato dalla crisi iraniana richiede una risposta rapida – ha avvertito – coordinata e proporzionata da parte dell’Ue, che tragga insegnamento dalla crisi del 2022-2023”. “Le...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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