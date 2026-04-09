Pil Giorgetti | Credo nei miracoli l’Italia è resiliente

Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha commentato l’andamento del PIL, affermando di credere nei miracoli e di considerare l’Italia una nazione resiliente. Ha utilizzato queste parole in un contesto in cui si discute delle prospettive economiche del paese, sottolineando la fiducia nelle capacità di ripresa e di superamento delle difficoltà. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui temi della ripresa economica e sulla forza del sistema nazionale.

Il ministro dell’Economia si sofferma anche sulla situazione energetica e l’aumento dei prezzi ricordando che il governo segue l’evoluzione in Iran ed è pronto a intervenire. Pil e miracoli, un binomio inedito messo in relazione dal ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. “Io ai miracoli ci credo. L’economia italiana è resiliente“, afferma infatti Giorgetti nel corso del question time a Palazzo Madama dove, rispondendo a una serie di interrogazioni, riesce a mettere l’accento anche sulla questione energia e sull’impennata dei prezzi di gas, luce e carburanti; così come sul fatto che, di fronte a quella che ormai sembra una crisi infinita, il governo monitora l’evoluzione in Iran e resta pronto a intervenire. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pil, Giorgetti: “Credo nei miracoli, l’Italia è resiliente” Giorgetti, credo nei miracoli, in passato spesso previsioni superate"Premesso che io ai miracoli ci credo, vorrei sottolineare che il quadro" delineato dalle ultime ultime statistiche "non indica il deterioramento... Enrica Bonaccorti: «Il mio tumore al pancreas è inoperabile. Non credo nei miracoli, ma nel futuro»Scioccata dalla diagnosi, la conduttrice per mesi ha «vissuto un lungo letargo a occhi aperti. Temi più discussi: ***Ue: Giorgetti, deroga 3% deficit/Pil? Se situazione non cambia inevitabile; L’Istat conferma, rapporto Deficit-Pil al 3,1%; Deficit-PIL e la soglia del 3%, per Giorgetti con guerra Iran riflessione inevitabile. Ma l'UE lo gela; L’Istat conferma | rapporto Deficit-Pil al 3,1% Giorgetti vuole chiedere la deroga al Patto di Stabilità ma Bruxelles risponde picche. Giorgetti show al question time: Credo nei miracoli. Crosetto:Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro della Difesa Guido Crosetto al question time al Senato ... affaritaliani.it Pil, Giorgetti: Credo nei miracoli, l’Italia è resilienteIl ministro dell'Economia si sofferma anche sulla situazione energetica e l'aumento dei prezzi ricordando che il governo segue l'evoluzione in Iran ed è pronto a intervenire. lapresse.it Oggi il Presidente #Meloni ha rivendicato che in 4 anni il Governo ha assegnato alla #sanità oltre 17 miliardi Ha però omesso che ne ha sottratto altrettanti, riducendo il Fondo sanitario dal 6,3% al 6% del PIL #SalviamoSSN x.com Nel 2025 la pressione fiscale in Italia tocca il 43,1%, i salari reali restano sotto il livello 2021. Ecco perché il sistema si regge su pochi e penalizza molti. Per ogni cento euro di PIL, l’erario ne incassa poco meno di 52. È il modo più diretto per spiegare cosa sig - facebook.com facebook