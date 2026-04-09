Pil Giorgetti | Credo nei miracoli l’Italia è resiliente
Il ministro dell’Economia e delle Finanze ha commentato l’andamento del PIL, affermando di credere nei miracoli e di considerare l’Italia una nazione resiliente. Ha utilizzato queste parole in un contesto in cui si discute delle prospettive economiche del paese, sottolineando la fiducia nelle capacità di ripresa e di superamento delle difficoltà. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui temi della ripresa economica e sulla forza del sistema nazionale.
Il ministro dell’Economia si sofferma anche sulla situazione energetica e l’aumento dei prezzi ricordando che il governo segue l’evoluzione in Iran ed è pronto a intervenire. Pil e miracoli, un binomio inedito messo in relazione dal ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. “Io ai miracoli ci credo. L’economia italiana è resiliente“, afferma infatti Giorgetti nel corso del question time a Palazzo Madama dove, rispondendo a una serie di interrogazioni, riesce a mettere l’accento anche sulla questione energia e sull’impennata dei prezzi di gas, luce e carburanti; così come sul fatto che, di fronte a quella che ormai sembra una crisi infinita, il governo monitora l’evoluzione in Iran e resta pronto a intervenire. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Nel 2025 la pressione fiscale in Italia tocca il 43,1%, i salari reali restano sotto il livello 2021. Ecco perché il sistema si regge su pochi e penalizza molti. Per ogni cento euro di PIL, l’erario ne incassa poco meno di 52. È il modo più diretto per spiegare cosa sig - facebook.com facebook