Ciclismo Pump Track passione mountain
A Soliera, la Pump Track Modena ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo del ciclismo di montagna. La società, unica della regione a concentrarsi esclusivamente su mountain bike ed enduro, ha organizzato una giornata dedicata ai corsi per tutte le età, dai principianti agli esperti. Durante l’evento, molti appassionati hanno potuto provare le piste e scoprire nuove tecniche di guida. La Pump Track si propone come punto di riferimento per chi desidera migliorarsi e condividere la passione per questa disciplina.
Presentata a Soliera la Pump Track Modena unica società gialloblù attiva esclusivamente nel mountain bike ed enduro con corsi sia per ragazzi base che avanzati per adulti. I corsi si svolgono nei mesi di maggio, giugno e settembre il mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20 presso la pista al Parco Chinnici, struttura recentemente rinnovata anche grazie al sostegno del Comune di Modena. L’attività è rivolta principalmente a migliorare le capacità di equilibrio e guida della bici su un percorso fatto di gobbe artificiali e curve paraboliche. La società affiliata alla federciclismo nel 2023 si è concretizzata a coronamento di un progetto nato vent’anni orsono da Michele Vezzali e da quest’anno è guidata in qualità di presidente da Riccardo Bernardini e lo scorso anno ha visto cimentarsi un centinaio di ragazzi che al debutto sono più volte saliti sul podio sia in gare di enduro che in mtb. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Ciclismo giovanile. Il Velo Club inaugura la nuova sede, passione e impegno restano gli stessi
Leggi anche: Scarpe per Capodanno 2026: come si abbinano sandali gioiello, ballerine di paillettes e pump rosse
Philipp Erschbaumer, Eco Pumptrack
Ciclismo: che successo per il campionato Italiano di Pump Track. Una grande festa dello sportPonte Buggianese, 22 settembre 2024 – La penultima manifestazione tricolore in Toscana in questo 2024 (l’ultima sarà il 6 ottobre con l’enduro all’Isola d’Elba) grazie al patrocinio e contributo della ... sport.quotidiano.net
La new entry. Ecco ’Pump track’, il team di VezzaliA Soliera assieme alla Sozzigalli è stata presentato il Team Pump track Modena nuova branca del ciclismo che stà riscuotendo un buon successo non solo tra i giovani. Il Team fondato da Michele Vezzali ... sport.quotidiano.net
La Trail Zone Gemona con la sua Pump Track e i suoi trail è perfetta per gli amanti del gravity e per chi è alla ricerca di adrenalina e divertimento. Un comprensorio che per le sue caratteristiche naturali è valido tutto l’anno, anche nei giorni di pioggia Propr - facebook.com facebook