ciclismo pump track passione mountain

A Soliera, la Pump Track Modena ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo del ciclismo di montagna. La società, unica della regione a concentrarsi esclusivamente su mountain bike ed enduro, ha organizzato una giornata dedicata ai corsi per tutte le età, dai principianti agli esperti. Durante l’evento, molti appassionati hanno potuto provare le piste e scoprire nuove tecniche di guida. La Pump Track si propone come punto di riferimento per chi desidera migliorarsi e condividere la passione per questa disciplina.

Presentata a Soliera la Pump Track Modena unica società gialloblù attiva esclusivamente nel mountain bike ed enduro con corsi sia per ragazzi base che avanzati per adulti. I corsi si svolgono nei mesi di maggio, giugno e settembre il mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20 presso la pista al Parco Chinnici, struttura recentemente rinnovata anche grazie al sostegno del Comune di Modena. L’attività è rivolta principalmente a migliorare le capacità di equilibrio e guida della bici su un percorso fatto di gobbe artificiali e curve paraboliche. La società affiliata alla federciclismo nel 2023 si è concretizzata a coronamento di un progetto nato vent’anni orsono da Michele Vezzali e da quest’anno è guidata in qualità di presidente da Riccardo Bernardini e lo scorso anno ha visto cimentarsi un centinaio di ragazzi che al debutto sono più volte saliti sul podio sia in gare di enduro che in mtb. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

