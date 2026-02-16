Scuole dell' infanzia | prorogato al 21 febbraio il termine per l' iscrizione
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha deciso di estendere il termine per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia fino al 21 febbraio, per rispondere alle richieste di molte famiglie che hanno avuto difficoltà a completare le pratiche. La proroga riguarda tutte le regioni italiane e permette ai genitori di iscrivere i bambini senza fretta, anche se hanno incontrato ostacoli nelle procedure online o nei centri di assistenza. La decisione arriva dopo diverse segnalazioni di ritardi e problemi tecnici durante le iscrizioni, che hanno spinto il ministero a intervenire per facilitare l’accesso alla scuola per più bambini possibile.
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha disposto la proroga a livello nazionale della procedura dedicata alle iscrizioni per la scuola d'infanzia a.s.2026-2027, ‘al fine di agevolare le famiglie nella scelta del percorso educativo e supportare il lavoro delle segreterie scolastiche’. Il nuovo termine di conclusione per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato alle ore 20 del prossimo 21 febbraio. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il prossimo 31 dicembre il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2026 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2027.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Prorogate al 21 febbraio le iscrizioni a Nidi e Scuole dell’Infanzia
Le famiglie italiane interessate a iscrivere i bambini ai Nidi e alle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 20262027 avranno più tempo: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha infatti prorogato alle 20 del 21 febbraio 2026 i termini per presentare le domande.
