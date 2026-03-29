Il Festival dedicato a Gianni Rodari si è svolto per il terzo anno a Forlì, focalizzandosi sull'infanzia e sui giovani. L'evento ha celebrato l'autore, noto per aver valorizzato l’immaginazione, la creatività e il pensiero nell’educazione. Il Comune di Forlì ha promosso questa iniziativa come parte di un progetto dedicato alla poetica educativa di Rodari, con una serie di immagini che hanno documentato le diverse attività svolte durante il festival.

Si è tenuto per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di dedicare all’autore che più di ogni altro ha saputo mettere al centro dell’educazione il valore dell’immaginazione, della creatività e del pensiero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Festival Rodari, al centro l'infanzia e i giovani: le immagini dell'evento

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