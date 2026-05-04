Ginnastica ritmica il trionfo della Gym Art Avellino a Pesaro

La partecipazione dell’A.S.D. Gym Art Avellino alla Don Bosco Cup 2026 si è conclusa con risultati positivi. La competizione si è svolta presso l’Auditorium Scavolini di Pesaro dal 29 aprile al 3 maggio, coinvolgendo diverse squadre di ginnastica ritmica. La squadra irpina ha ottenuto riconoscimenti importanti durante la manifestazione, che ha visto la presenza di molte società sportive provenienti da varie regioni.

Si chiude con un bilancio straordinario la partecipazione dell’A.S.D. Gym Art Avellino alla Don Bosco Cup 2026, svoltasi presso l’Auditorium Scavolini di Pesaro dal 29 aprile al 3 maggio. Le giovani atlete irpine hanno letteralmente dominato la scena nazionale, portando a casa un bottino record.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Trionfo irpino al Campionato Regionale: la Gym Art Avellino protagonista assoluta Campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica: grandi soddisfazioni ai colori dell’Asd Gym Club 22Per la ginnasta Carola Turli un prestigioso argento al cerchio e una straordinaria vittoria alla palla, esercizio che le è valso il titolo di...