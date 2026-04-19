Trionfo irpino al Campionato Regionale | la Gym Art Avellino protagonista assoluta

Le ginnaste dell’A.S.D. Gym Art Avellino hanno conquistato la vittoria al Campionato Regionale, portando a casa il primo posto nella competizione. La gara si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse squadre della regione. Le atlete hanno eseguito le loro routine davanti a una giuria composta da esperti del settore, ottenendo punteggi che hanno decretato il loro successo. La vittoria rappresenta un risultato importante per la società sportiva locale.