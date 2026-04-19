Trionfo irpino al Campionato Regionale | la Gym Art Avellino protagonista assoluta
Le ginnaste dell’A.S.D. Gym Art Avellino hanno conquistato la vittoria al Campionato Regionale, portando a casa il primo posto nella competizione. La gara si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo diverse squadre della regione. Le atlete hanno eseguito le loro routine davanti a una giuria composta da esperti del settore, ottenendo punteggi che hanno decretato il loro successo. La vittoria rappresenta un risultato importante per la società sportiva locale.
AVELLINO – L’eccellenza sportiva irpina torna a farsi sentire con prepotenza. Le ginnaste dell’A.S.D. Gym Art Avellino hanno dominato l’ultima tappa del Campionato Regionale Campania (PGS), svoltasi lo scorso weekend al PalaFusco di Angri.Il bottino di medaglie portato a casa conferma la società.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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