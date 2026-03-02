Campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica | grandi soddisfazioni ai colori dell’Asd Gym Club 22

Il 21 febbraio, a Lanciano, si è svolta la seconda prova regionale del Campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica. La competizione ha visto partecipare atleti e atlete in rappresentanza dell’Asd Gym Club 22, che hanno ottenuto risultati significativi durante l'evento. La giornata ha coinvolto numerosi ginnasti e ginnaste provenienti dalla regione, con esibizioni che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti.

Per la ginnasta Carola Turli un prestigioso argento al cerchio e una straordinaria vittoria alla palla, esercizio che le è valso il titolo di campionessa regionale Lo scorso 21 febbraio, la città di Lanciano è stata il palcoscenico della seconda prova regionale del Campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica, regalando grandi soddisfazioni ai colori dell'Asd Gym Club 22. Protagonista della giornata è stata la ginnasta Carola Turli, che ha messo in mostra tutto il suo talento e la sua determinazione: accompagnata in pedana dalla tecnica Veronica D'Onofrio, l'atleta ha brillato per precisione ed eleganza, centrando risultati di altissimo livello.