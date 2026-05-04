Ginnastica artistica vigili del fuoco Arezzo fine settimana di ottimi risultati

Nel primo fine settimana di maggio, le squadre di ginnastica artistica maschile e femminile del gruppo vigili del fuoco si sono allenate ad Arezzo. Entrambe le sezioni hanno ottenuto risultati positivi durante le competizioni e le sessioni di esercizi svolte in questa fase iniziale del mese. L’attività si è svolta nel rispetto dei programmi stabiliti, coinvolgendo atleti di diverse età e livelli di preparazione.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Il primo fine settimana di Maggio ha visto impegnate le sezioni maschile e femminile di ginnastica artistica del GS VVF I Gasbarri di Arezzo. Sabato 2 e domenica 3 maggio si sono svolti a Fermo (FM) il campionato interregionale maschile delle categorie allievi Gold, dove i ginnasti dei Vigili del Fuoco hanno ottenuto tre ottimi terzi posti nella seconda, terza e quinta categoria, oltre ad un quinto posto nella quarta come di seguito riportato: Gare individuali di zona tecnica( interregionale): - Ferrini Alessandro 3° classificato categoria Allievi 3 - Violetti Pietro 5° classificato categoria Allievi 4 - Borri Giacomo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginnastica artistica vigili del fuoco Arezzo, fine settimana di ottimi risultati Notizie correlate Leggi anche: Ginnastica, trionfo della squadra giovanile dei Vigili del Fuoco di Arezzo a Montevarchi Ginnastica Falciai, ottimi risultati nella seconda prova del campionato regionale Gold AllieveSabato a Campi Bisenzio si è svolta la seconda prova del campionato regionale Gold Allieve, appuntamento che ha assegnato i titoli di campionesse... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dal judo al cheerleading, passando per la ginnastica artistica: oltre 2mila sportivi al Villaggio Accademia; Roma, siglato il Protocollo di intesa tra il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e Comitato Olimpico Nazionale Italiano; Tre giorni a tutta ginnastica artistica, a Ternate 1.500 atlete per la Coppa prealpina; Don Bosco Cup 2026. Ginnastica artistica vigili del fuoco Arezzo, fine settimana di ottimi risultatiA Fermo (FM) nel campionato interregionale maschile delle categorie allievi Gold, i ginnasti dei Vigili del Fuoco hanno ottenuto tre ottimi terzi posti nella seconda, terza e quinta categoria ... lanazione.it Dal judo al cheerleading, passando per la ginnastica artistica: oltre 2mila sportivi al Villaggio AccademiaFine settimana ricco di eventi sportivi: al Villaggio Accademia raduni, stage e campionati coinvolgono lotta olimpica, ginnastica artistica, teamgym, ju jutsu e cheerleading ... cesenatoday.it Finali Nazionali Don Bosco Cup ~ Ginnastica Artistica Maschile I nostri ginnasti hanno dato prova di grande maturità tecnica. Il valore aggiunto è stata la complicità e il sostegno reciproco che hanno reso ogni esercizio parte di un unico grande percorso co - facebook.com facebook