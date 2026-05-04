Nel finale di gara, il Manchester City evita la sconfitta solo al 97°, grazie a un gol decisivo. Nel frattempo, una sconfitta dell'Arsenal, causata dalla rimonta dell'Everton con due reti di Barry e una di O'Brien, ha influenzato la classifica della Premier League. La partita tra City e Everton si è conclusa con una vittoria dei Toffees, mentre i Citizens hanno subito una frenata importante in campionato.

Clamoroso in Premier League. Il Manchester City pareggia 3-3 nel posticipo in casa dell'Everton e consegna mezzo titolo all'Arsenal. Il vantaggio a fine primo tempo con Doku illude i Citizens, ma nella ripresa arriva l'1-2 da ko a firma Barry e O'Brien (pesante responsabilità di Donnarumma che esce molto male). Poi sul filo del fuorigioco la doppietta personale di Barry sembra chiudere il match. Lo riapre Haaland con un gol dei suoi. Al 97', in pieno recupero, ancora super Doku con una magia da fuori segna il gol del 3-3. Poi è troppo tardi per il pazzo ribaltone, finisce così. E l'Arsenal, sul divano di casa, gode.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigio sbaglia, il City si salva al 97', ma la frenata con l'Everton consegna mezza Premier all'Arsenal

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