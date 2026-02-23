Premier League | l' Arsenal si riprende dopo il pari infrasettimanale ma il City resta a -4

L'Arsenal ha vinto una partita importante dopo il pareggio contro il Wolverhampton, che aveva rallentato la sua corsa in campionato. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti fondamentali contro un avversario difficile. La vittoria permette ai Gunners di mantenere il secondo posto in classifica, ma il Manchester City continua a tenere il passo, mantenendo il distacco di quattro punti. La lotta per il titolo si fa ancora più intensa.

Londra (Gran Bretagna) 23 febbraio 2026 - Durante la settimana l'Arsenal è inciampato, pareggiando contro il fanalino di coda Wolverhampton nell'anticipo della trentunesima giornata di campionato, ma già in questo weekend si è rialzato. I Gunners vincono il derby cittadino contro il Tottenham ed evitano, per ora, un riavvicinarsi del Manchester City. I ragazzi di Guardiola infatti tengono altissima la pressione, vincendo una sfida complicatissima contro il Newcastle. Alle loro spalle rallentano Aston Villa e Chelsea, entrambe fermate sul pari dalle rispettive avversarie. Il Liverpool mette al sicuro il suo sesto posto, staccando il Brentford, mentre in zona retrocessione il West Ham fa un nuovo piccolo passo per riaccendere la lotta nelle posizioni in fondo la graduatoria.