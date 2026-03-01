Premier l' Arsenal si salva in corner | battuto il Chelsea e +5 sul City

L'Arsenal ha conquistato una vittoria per 2-1 contro il Chelsea, mantenendo un vantaggio di cinque punti sul Manchester City. La partita si è decisa con tutti i gol arrivati da corner, dimostrando quanto siano decisive le situazioni di palla inattiva. La squadra di casa ha saputo reagire e ottenere i tre punti in una sfida importante per la classifica.

La volata continua con l’Arsenal in testa alla Premier con 5 punti di vantaggio sul Manchester City e una partita in più. I Gunners ristabiliscono le distanze con un 2-1 di carattere sul Chelsea, in un derby di Londra spigoloso all’Emirates deciso dai calci d’angolo, la specialità in cui la squadra di Arteta è senza se e senza ma la migliore in circolazione (qui il nostro focus sul duello Arsenal-City). Dalla bandierina arrivano entrambe le reti della capolista, prima con Saliba a metà primo tempo e poi con Timber a metà ripresa: fanno 16 gol in stagione nati dagli sviluppi di un corner, record della Premier eguagliato. Ha avuto bisogno... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

