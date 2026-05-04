Gigaciao e Silver proseguono la collaborazione con Enrico e Cesira, annunciando l’uscita del film “L’amore è cieco” prevista per il 2027. Dopo il riscontro positivo ottenuto con “Tutto un altro Lupo Alberto” del 2024 e “Cattivik”, i quattro artisti continuano a lavorare insieme per un nuovo progetto cinematografico. La pellicola sarà distribuita nelle sale tra due anni.

Dopo l’indiscusso successo di pubblico e critica di Tutto un altro Lupo Alberto (2024) e Cattivik. La Novell’ Grafik’ (2025), Gigaciao e Silver continuano la collaborazione con un nuovo ambizioso progetto editoriale che vede protagonisti Enrico e Cesira, una delle coppie più amate della Fattoria McKenzie. Enrico e Cesira – L’amore è cieco sarà una graphic novel completamente dedicata alla coppia di talpe, protagonista di una storia che – attraverso la lente dell’umorismo – racconta dinamiche gioiose e dolorose di ogni famiglia a due. A firmare la storia si conferma Lorenzo La Neve, già sceneggiatore dei primi due volumi della collana, mentre sarà Francesco Guarnaccia a prendere matita e colori per ricreare i personaggi e il mondo che li circonda.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gigaciao e Silver continuano la collaborazione con Enrico e Cesira – L’amore è cieco in uscita nel 2027

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