Alessandro Alberghini muore a 23 anni un' altra vita spezzata sulla Canaletto

Un giovane di 23 anni ha perso la vita ieri mattina lungo la Statale del Canaletto. Durante un percorso in moto verso San Prospero, ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail. L’incidente si è verificato sulla SS12 e, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La vittima proveniva dalla zona di San Prospero.

Cordoglio in paese per la tragedia avvenuta ieri mattina. Il sindaco Borghi: "Comunità unita nel silenzio" Lo scontro è avvenuto all'altezza de civico 10 di via Canaletto, al termine di un tratto che presenta prima una semicurva sulla sinistra, poi una sulla destra. La dinamica dell'incidente è stata purtroppo chiarissima: il centauro non è infatti riuscito a percorrere la semicurva sulla destra, procedendo di fatto dritto fino ad invadere la corsia opposta e colpire la barriera metallica. Come hanno raccontato gli automobilisti che in quel momento si trovavano a passare in quel tratto e hanno assistito al dramma, l'impatto è stato molto violento, con la moto schizzata oltre la carreggiata e il corpo invece incastrato sotto il guardrail, come purtroppo accade non di rado. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Una giovane vita spezzata: Rebecca muore a 19 anniTempo di lettura: < 1 minutoIl dolore di un’intera comunità si è raccolto in poche, sentite parole affidate ai social. Quella vita spezzata un anno fa. L’altra tragedia sulle due ruoteAncora sangue sulle strade valdarnesi con protagonista un minorenne in sella alle due ruote. Approfondimenti e contenuti su Alessandro Alberghini Discussioni sull' argomento Alessandro Alberghini muore a 23 anni, un'altra vita spezzata sulla Canaletto; Tragico incidente sulla Canaletto: morto un motociclista di 23 anni; Si schianta in moto sulla Canaletto. Morto sul colpo operaio di 24 anni; 24enne di San Prospero deceduto in un incidente stradale. h h, , ´ ` Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa - facebook.com facebook