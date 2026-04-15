Il governo italiano ha deciso di mantenere l’impegno di realizzare un centro di permanenza temporanea in Toscana, inviando una comunicazione ufficiale al presidente della regione. La struttura sarà situata ad Aulla, vicino Massa-Carrara, come previsto dai piani amministrativi. La decisione si inserisce nelle azioni messe in atto per accelerare le procedure di rimpatrio degli immigrati irregolari, senza ulteriori modifiche o sospensioni.

Cpr in Toscana, il governo fa sul serio per snellire le pratiche di rimpatrio degli immigrati irregolari. L’ultimo atto – secondo quanto anticipa Adnkronos – è la comunicazione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al riluttante governatore toscano Eugenio Giani. L’area individuata per la nuova struttura si trova in provincia di Massa-Carrara, nel Comune di Aulla. L’inquilino del Viminale avrebbe poi specificato a Giani che nella zona, ritenuta idonea a ospitare il Centro per i rimpatri, sono in corso le necessarie verifiche di fattibilità. A compensazione della presenza del Cpr, nell’area di riferimento il ministero valuterà l’alleggerimento delle presenze dei Cas (Centri accoglienza straordinaria), su modello di quanto già proposto altrove.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cpr in Toscana, il governo tira dritto. Piantedosi scrive a Giani: sarà ad Aulla, vicino Massa-Carrara

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