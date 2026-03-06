Tudor sta accompagnando il Tottenham in Serie B | 1-3 col Crystal Palace i tifosi vanno via a fine primo tempo

Tudor guida il Tottenham in una partita contro il Crystal Palace, conclusa con un risultato di 1-3. La gara si è disputata con Tudor in panchina, mentre in tribuna era presente anche Giuntoli. Alla fine del primo tempo, i tifosi hanno lasciato lo stadio, lasciando il risultato invariato. Il club aveva scelto Tudor per cercare di evitare la retrocessione.

Doveva salvare gli Spurs, ha collezionato tre sconfitte in tre partite. Rimarrà al suo posto? Ne dubitiamo. Ora il Tottenham rischia veramente. In tribuna c'era Giuntoli (che portò Tudor alla Juve) Db Washingotn (Stati Uniti) 18062025 - FIFA Club World Cup 2025 Al Ain-Juventus foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Igor Tudor Il Tottenham aveva ingaggiato Tudor per evitare la retrocessione del club. Figuarsi come stanno messi. In tre partite, il tecnico croato ex Juve ha collezionato altrettante sconfitte. Contro Arsenal, Fulham e stasera in casa contro il Crystal Palace. Uno a tre il risultato finale, gli Spurs hanno giocato in dieci uomini dal minuto 38 per l'espulsione di Van de Ven.